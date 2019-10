Com proximidade do Enem, podcasts podem ajudar na revisão de conteúdos

Faltando pouco menos de um mês para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2019, é importante agora que os estudantes sejam estratégicos, aproveitando o tempo de estudo para revisar o conteúdo aprendido durante todo o ano. Nesse sentido, os podcasts podem funcionar como uma boa companhia até mesmo quando os candidatos não estejam, necessariamente, estudando.

Disponíveis nas principais plataformas de streaming de música, existem podcasts para todos os tipos de gosto. Em resumo, eles podem até se parecer com programas de rádio. A diferença é a produção dos conteúdos que é feita sob demanda, além de oferecerem a vantagem de os ouvintes escutarem ou baixarem os episódios quando quiserem. Abaixo, confira uma lista com podcasts para ajudar na revisão do Enem 2019.

Inglês Nu e Cru Rádio: no Inglês Nu e Cru os apresentadores, um americano e uma brasileira, conversam em inglês durante todo o programa. Os temas são tratados de forma descontraída porque o lema do podcast é aprender a falar inglês sem vergonha de errar.

Salvo Melhor Juízo: dedicado a falar sobre Direito, o objetivo do podcast Salvo Melhor Juízo é mostrar que é possível conversar sobre o ramo sem formalismo, vocabulários técnicos inacessíveis ou de forma enfadonha.



Hoy Hablamos: totalmente em espanhol, o Hoy Hablamos é um podcast diário para quem deseja aprender o idioma. Além de melhorar o vocabulário, o estudante aprende expressões próprias da língua, além de escutar como os nativos pronunciam as palavras.



Presidente da Semana: projeto do jornal Folha de S.Paulo, o Presidente da Semana conta a história de todos os presidentes do Brasil. Nele, é possível entender um pouco da biografia e das ações dos chefes de Estado.



Serendip – Cientistas Infalíveis: o Serendip fala sobre as coincidências, os erros e os acidentes que fazem a ciência. Nesse podcast é mostrado como algumas descobertas foram por acaso, além de mostrar como erros praticados por cientistas podem se transformar em boas invenções.



Filosofia Pop: cultura pop e Filosofia misturadas na mesma conversa. Esse é o principal conceito do Filosofia Pop. O podcast debate, entre outros assuntos, sobre Filosofia Africana e Indígena, feminismo, existencialismo, quadrinhos, música, artes marciais, hermenêutica, novelas e lógica.



Politiquês: produzido pelo Jornal Nexo, o Politiquês amplia o debate a respeito de diversos temas da política atual, além de explicar o significado de conceitos políticos que norteiam a temática.



Resumov: os áudios contam com dicas de como estudar para passar nos vestibulares mais concorridos do Brasil, como ITA e medicina na USP. Aprovados e professores abordam sobre técnicas de estudo, quais materiais usar, além de dicas de como aproveitar melhor o tempo para ter uma preparação eficiente.



Educacast: com os mais variados conteúdos que caem no vestibular, o Educacast trata os assuntos com uma dose de humor para deixá-los mais descontraídos. Esse podcast também ajuda na escolha da carreira.



Nerd Cursos: nesse podcast é possível acessar informações sobre Geografia, Física, Química, Português, História e Biologia. Entre os episódios disponíveis estão: a evolução molecular da vida; a reprodução das bactérias; o mundo grego: Atenas; a água e a sua importância para a vida; os sais minerais; a teoria celular, entre outros.



Escriba Café: aprender sobre História e Sociedade para o vestibular é o ponto forte. O Escriba Café explica de forma abrangente os principais fatos históricos que geralmente estão presentes na maioria dos vestibulares como o Enem.