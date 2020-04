Com mais 189 óbitos em 24 horas, Brasil chega a 4.205 mortes pelo novo coronavírus

O Ministério da Saúde divulgou, na tarde deste domingo (26), um novo boletim do casos do novo coronavírus no Brasil. Com mais 189 confirmados, o número de mortes pela doença já chega a 4.205. No sábado, eram 4.016.

O número de casos confirmados da doença também teve um salto expressivo de ontem para hoje, passando de 58.509 para os atuais 61.888. Ao todo, foram registrados 3.379 casos a mais da doença em 24 horas.

São Paulo continua sendo o estado com o maior número de casos confirmados, com 20.715; seguido pelo Rio de Janeiro, com 7.111; e Ceará, com 5.833.