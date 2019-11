Chuva de meteoros poderá ser vista na madrugada desta sexta

Uma chuva de meteoros do tipo "Alfa monocerotids" poderá ser vista na madrugada desta sexta-feira (22) em todas as regiões do Brasil. De acordo com o projeto científico "Exoss Citizen", que faz o monitoramento deste tipo de objeto espacial, ela poderá ser ainda mais ativa do que a Perseids, a Taurids, e a Orionids, tipos mais conhecidos.

Segundo o cientista do Instituto SETIS, Peter Jenniskens, a maior chance é de que ocorra uma chuva intensa e em um curto espaço de tempo na madrugada, entre 1h e 2h da manhã, horário de Brasília.

As taxas previstas apontam de 100 a 400 meteoros por hora. Um estudo assinado por Jenniskens em parceria com agência espacial americana (Nasa) aponta chance de uma hiperatividade, um "outburst" ou explosão, quando são esperados centenas de meteoros por hora. O pico da chuva monocerotids deve durar 15 minutos, e terminar em 40 minutos.

O ponto central da chuva de meteoros fica na constelação de Monoceros, que inspira o próprio nome. Está perto da estrela Procyon e de outra constelação, a de Cão Menor. O importante é olhar para o alto e para o Leste, onde ocorre o nascer do Sol. A Lua estará em fase crescente, o facilita a visualização. Boa sorte!