Cearense morre após mergulhar sem equipamentos de oxigênio na praia da Redinha, em Natal

Um cearense de 36 anos morreu após fazer um mergulho na praia da Redinha, em Natal, no Rio Grande do Norte, na manhã desta quarta-feira (5). De acordo com a delegada Dulcinéia Costa, da Delegacia Geral da Polícia Civil (Degepol) no RN, José Teixeira da Silva Neto estava em uma lancha em alto mar e mergulhou sem o auxílio de equipamentos de oxigênio.

Segundo a delegada, o cearense estava na companhia de um amigo, que não mergulhou. Foi ele, conforme a polícia, quem encontrou o corpo de José Teixeira após ele mergulhar e não retornar à superfície. O corpo da vítima não apresentava sinais aparentes de violência.

José Teixeira da Silva Neto morava em Natal e era dono de uma pizzaria no Bairro Parnamirim, na Região Metropolitana da cidade. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep), onde passou por perícia. Não há informações se o corpo da vítima será velado no Ceará.