Capes: cursos gratuitos para professores da educação básica são ofertados pela Britannica Escola

Em parceria com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e apoio do Ministério da Educação (MEC), o portal Britannica Escola vai oferecer cursos gratuitos para os professores da educação básica. As aulas serão ministradas na modalidade on-line entre os dias 24 a 27 de março.

Os profissionais interessados devem fazer a inscrição no portal Britannica Escola, onde é possível escolher três temáticas como: Utilizando a Linguagem digital na sala de aula; Uso de Conteúdo digital na sala de aula; e Aluno pesquisador no ensino fundamental.

Serão cinco turmas nos horários vespertino e matutino. No site, os profissionais poderão ter acesso a todo material de aprendizado, bem como às ferramentas de ensino, além de contar com os recursos multimídia, artigos, biografias, notícias e muitos outros recursos de estudo.

Uma vantagem do curso é que o portal onde as aulas serão ofertadas é todo em português. No site da Capes é possível obter mais informações sobre os cursos.

