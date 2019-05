Cão que atuou nos resgates em Brumadinho morre durante operação de busca em SC

O cão Barney, integrante do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, morreu nesta sexta-feira (3) durante buscas em um rio do município de Içara, interior catarinense. Em fevereiro deste ano, ele havia participado das operações de resgate às vítimas do rompimento da barragem da Mina do Feijão, em Brumadinho.

Durante as buscas por uma pessoa desaparecida, o animal submergiu na água e não retornou mais à superfície. À noite, os bombeiros ainda procuravam pelo corpo de Barney, que pode ter ficado preso no leito do rio.

Quando encontrado, o cão será cremado em um crematório para animais em São José (SC).

O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina divulgou nota de pesar pela morte do cão. "Neste difícil momento, registramos nosso profundo pesar e lamentamos esta irreparável perda para o Sd BM Rangel, binômio, e toda a comunidade de cinotecnia do CBMSC", afirmou a corporação.