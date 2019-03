Termina, no próximo domingo, a Crufts, maior exposição de cães do mundo, em Birmingham, segunda maior cidade do Reino Unido, que recebe cerca de 27 mil animais de 220 raças.

Um dos destaques é a raça komondor, um cão pastor originário da Hungria, cuja pelagem abundante e encordoada lembra um esfregão em quatro patas. É um cachorro silencioso, raramente late, mas com forte instinto de guarda.