Campanha de vacinação contra o sarampo começa nesta segunda-feira em todo o país

A Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo começa nesta segunda-feira (7) em todo o país. Na primeira fase, devem ser imunizadas crianças de 6 meses a menores de 5 anos. A segunda etapa abrange jovens de 20 a 29 anos e acontece em novembro, no período de 18 a 30. A meta desta campanha é vacinar, no mínimo, 95% das crianças ainda não vacinadas.

“É interessante que os pais vejam se a criança já têm duas doses, já que são duas recomendadas para crianças acima de um ano. E os bebês agora que estão completando seis meses já podem fazer a dose zero e depois fazerem as outras duas doses, que estão previstas no calendário de vacinação”, lembra Ana Rita, Coordenadora de Imunizações do Ceará.

De acordo com o Ministério da Saúde, a prioridade em vacinar crianças menores de cinco anos já na primeira etapa se deve à elevada incidência da doença nessa faixa etária, levando-se em consideração os surtos registrados em 2019.

Crianças menores de cinco anos apresentam risco maior de desenvolver complicações, como cegueira, encefalite, diarreia grave, infecções no ouvido, pneumonias e óbitos causado pelo sarampo.

No Ceará, a vacina estará disponível em todos os postos de saúde dos 184 municípios. Até 21 de setembro deste ano, foram notificados 152 casos da doença no estado. Destes, 111 descartados, cinco confirmados e 36 em investigação. 19 estados brasileiros encontram-se com surtos ativos de sarampo. Foram confirmados quatro óbitos no país, sendo três no estado de São Paulo e um em Pernambuco.