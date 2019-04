CadÚnico: participantes inscritos no Enem 2019 têm direito à isenção 

Os estudantes inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico) também podem solicitar isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019. Para solicitar a isenção o candidato precisa estar incluído no CadÚnico e informar o Número de Identificação Social (NIS) único e válido de acordo com o Decreto nº 6.135/2007.

Disponibilizado para pessoas que declararem estar em situação de vulnerabilidade socioeconômica, o benefício do CadÚnico é para estudantes que tenham renda familiar per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal de até três salários mínimos.

Para os interessados, vale lembrar que o prazo para pedido de isenção está aberto até 10 de abril e deve ser realizado no sistema do Enem. O Enem é uma das principais portas de entrada para o Ensino Superior. O exame é aceito pela maioria das instituições de ensino brasileiras e até mesmo, em alguns casos, em outros países.

Enem 2019

É importante lembrar que mesmo quem acessar o sistema para solicitar a isenção e for aprovado deve voltar na página do participante para realizar a inscrição, que acontece entre os dias 6 e 17 de maio. As provas serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro. No primeiro dia, os participantes responderão a questões de linguagens e ciências humanas e farão a prova de redação. Para isso, terão 5 horas e 30 minutos. Já no segundo dia, terão 5 horas para resolver as provas de ciências da natureza e matemática.

Datas e horários do Enem 2019

Prova Enem 3 de novembro

• Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

• Redação

• Ciências Humanas e suas Tecnologias

Duração: 5 horas e 30 minutos

• 12h – Abertura dos portões

• 13h – Fechamento dos portões

• 13h a 13h30 – Procedimentos de segurança na sala de prova

• 13h30 – Início das provas

• 19h – Término das provas em 3/11

* Horário de Brasília

Prova Enem 10 de novembro

• Ciências da Natureza e suas Tecnologias

• Matemática e suas Tecnologias

Duração: 5 horas

• 12h – Abertura dos portões

• 13h – Fechamento dos portões

• 13h a 13h30 – Procedimentos de segurança na sala de prova

• 13h30 – Início das provas

• 18h30 – Término das provas em 10/11

*Horário de Brasília

*Com informações do portal do Inep