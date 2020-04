Brasil ultrapassa os 4.500 mortos pelo coronavírus; número de infectados soma 66.501

Em nova atualização divulgada pelo Ministério da Saúde na tarde desta segunda (27), o Brasil atingiu a marca de 66.501 casos confirmados do coronavírus. Com mais 338 mortes confirmadas, os óbitos pela doença no País já chega a 4.543. No domingo, eram 4.205.

O número de casos confirmados da doença eram 61.888 ontem, hoje, são 66.501. Ao todo, foram registrados 4.613 casos a mais da doença nas últimas 24 horas.

São Paulo continua sendo o estado com o maior número de casos confirmados, com 21.696. Em seguida, o Rio de Janeiro, com 7.944. O Ceará continua na terceira colocação a nível nacional, com 6.726.