Brasil ultrapassa 1.000 mortes pela Covid-19 nesta sexta-feira (10)

No dia da Paixão de Cristo, o Ministério da Saúde divulgou, na tarde desta sexta-feira (10), que 1.056 brasileiros já morreram pela Covid-19. Houve 116 novas vítimas em 24 horas. Até ontem, eram registrados 941 óbitos. Já foram confirmados 19.638 casos, o que representa 1.881 novas notificações em relação ao dia anterior. Desde ontem, autoridades de Saúde projetavam que essa marca de 1.000 óbitos seria ultrapassada hoje.

A taxa de letalidade do Brasil voltou a ser maior da série histórica, subindo de 5,3% (ontem) para 5,4%. O secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo, disse, ontem, que a expectativa de pico das contaminações continua a ser esperada para o fim de abril e o início de maio. "A previsão do pico continua a ser essa".

No mundo, a pandemia do novo coronavírus causou mais de 100.000 mortes no mundo, das quais cerca de 70% na Europa, desde seu aparecimento na China em dezembro, segundo uma contagem estabelecida pela agência francesa de notícias France Presse a partir de fontes oficiais nesta sexta-feira (10) às 14h30 (horário de Brasília).

No total, morreram 100.661 pessoas vítimas da Covid-19, das quais 70.245 na Europa, o continente mais afetado. A Itália é o país que registrou mais mortes (18.849), à frente dos Estados Unidos (17.925), da Espanha (15.843) e da França (13.197).