Brasil tem 73 casos confirmados do novo coronavírus e 907 suspeitos, afirma ministro da Saúde

O número de casos confirmados do novo coronavírus no Brasil subiu para 73, confirmou o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, na manhã desta quinta-feira (12).

De acordo com o titular da pasta, o total de casos suspeitos também avançou para 907. No último dia 9 de março, o Brasil tinha 25 confirmados de Covid-19 e 663 casos suspeitos em análise.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, nesta quarta-feira (11), que há uma pandemia do novo coronavírus em curso no mundo.

O termo é utilizado quando uma epidemia – grande surto que afeta uma região – se espalha por diferentes continentes com transmissão sustentada de pessoa para pessoa. Atualmente, há mais de 115 países com casos declarados da infecção.

"Consideramos que a covid-19 pode ser caracterizado como uma pandemia", disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em entrevista coletiva em Genebra.

Entretanto, em reunião com os países membros, nesta quinta, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou que a pandemia do novo coronavírus é "controlável". em reunião nesta quinta-feira (12) com os países membros.

Apesar disso, reconhece que é necessária uma "maior vigilância para identificar, isolar, diagnosticar e tratar cada caso e romper a cadeia de transmissão". Tedros também demonstrou preocupação porque "alguns países não estão enfrentando a ameaça com o compromisso político necessário".