Brasil tem 234 casos confirmados, informa novo balanço do Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde divulgou na tarde desta segunda (16) novo balanço dos casos confirmados de novo coronavírus (Sars-Cov-2) no Brasil: são 234 casos.

No Nordeste, Bahia tem 2 casos confirmados, seguido por Pernambuco (2), Rio Grande do Norte (1), Sergipe (1) e Alagoas (1). O Ceará ainda não aparece no boletim do Ministério da Saúde com casos confirmados, apesar dos três pacientes divulgados pela Secretaria de Saúde do Estado do Ceará.

INFOGRÁFICO: Nº de casos confirmados

Além disso, o balanço tem os seguintes destaques:

234 casos confirmados, eram 200 no domingo

2.064 suspeitos

1.624 casos descartados

São 152 casos confirmados em São Paulo e 31 no Rio de Janeiro. Ao todo, 15 estados e o Distrito Federal têm casos confirmados.

Tira as dúvidas sobre o novo coronavírus:

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia do Covid-19, no dia 11 de março. O órgão alertou que o número de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas.

O termo pandemia se refere ao momento em que uma doença já está espalhada por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas.

TRANSMISSÃO E CUIDADOS

O novo vírus é transmitido por vias respiratórias, pelo ar, e por gotículas de saliva que saem em um espirro ou tosse, por exemplo, e também podem ser transferidas por contato físico ou superfícies contaminadas.

SINTOMAS

Os principais sintomas são tosse seca, febre e cansaço. Algumas pessoas podem sentir dores no corpo, inflamação na garganta, congestionamento nasal e diarreia.

PREVENÇÃO

As pessoas devem ter cuidado com a higienização das mãos e evitar tocar mucosas do olho, nariz e boca.