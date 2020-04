Brasil tem 217 novos óbitos em 24 horas; total supera 2.100 mortes

O Brasil registrou 217 novos óbitos pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas. Com isso, o total de vítimas atingiu 2.41 mortes no País.

Segundo o Ministério da Saúde, já foram notificados 33.682 infectados pela Covid-19. Os dados são os primeiros sob a nova gestão da Pasta.

Hoje, o oncologista Nelson Teich foi empossado no comando do Ministério da Saúde, no lugar de Luiz Henrique Mandetta, demitido ontem pelo presidente Jair Bolsonaro. O novo ministro promete ampliar o número de testes de detecção do vírus, a fim de conhecer melhor a doença e enfrentar a pandemia.

Em todo o mundo, a Covid-19, nome da doença provocada pelo novo coronovírus, já infectou mais de 2,2 milhões de pessoas e matou mais de 152 mil.