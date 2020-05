Brasil supera marca de 25 mil óbitos pela Covid-19 após registrar 1.086 vítimas em 24h

O Brasil superou, nesta quarta-feira (27), a marca de 25 mil óbitos pela Covid-19, após a notificação de novos 1.086 vítimas em 24 horas. Desde o dia 17 de março, o País já registrou 25.598 brasileiros mortos pelo novo coronavírus. É o sexto maior saldo do mundo, em um ranking liderado pelos EUA, seguido por Reino Unido, Itália, França e Espanha.

Já o total de contágios atingiu 411.821 no boletim divulgado nesta quarta pelo Ministério da Saúde, incluindo os 20.599 novos casos confirmados. Por esse critério, o Brasil é o segundo com o maior número de contaminações, atrás apenas dos EUA (1,7 milhão de indivíduos diagnosticados).

Segundo o Ministério, 219. 576 pacientes estão em acompanhamento (53% do total). Já são 166.647 pacientes recuperados (40%). São Paulo é o Estado mais afetado pela doença, com 89.483 mil casos e 6.712 mortes. No Nordeste, segunda região mais castigada pela pandemia, o Ceará aparece em primeiro lugar com 37.275 casos e 2.671 óbitos.

Mais dados do boletim do Ministério da Saúde podem ser encontrados no site oficial de acompanhamento da situação da doença no País, atualizado diariamente à noite.