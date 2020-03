Brasil soma 1.128 casos do novo coronavírus e 18 mortes, diz Ministério da Saúde

A última atualização do Ministério da Saúde, divulgada na tarde deste sábado (21), aponta que o Brasil já confirmou 1.128 casos do novo coronavírus. Além disso, 18 pessoas morreram em decorrência da infecção. No Ceará, a Secretaria de Saúde divulgou que são 84 pessoas com a Covid-19.

O estado de São Paulo concentra tanto o maior número de pessoas com Covid-19, quanto de mortos. São 459 infectados até o momento e outras 15 pessoas diagnosticadas com a doença e que não resistiram. As outras três mortes ocorreram no Rio de Janeiro.

Até a tarde deste sábado, todos os estados brasileiros e o Distrito Federal confirmaram casos da doença, a exceção de Roraima.