Brasil permanece com 3 casos suspeitos de coronavírus, segundo balanço atualizado do MS

O Brasil permanece sem casos confirmados de coronavírus, oficialmente chamado "COVID-19". O Ministério da Saúde (MS) divulgou um novo balanço em coletiva nesta segunda-feira (17) e afirmou que três casos estão em análise no País. Dois dos casos suspeitos estão em São Paulo e outro no Rio Grande do Sul. Os dados são da Organização Mundial da Saúde (OMS).

No total, há 69.267 mil infectados pelo coronavírus no mundo, com percentual de óbitos em torno de 2,4%, segundo dados da OMS. A maioria deles, 99%, estão na China, onde o vírus surgiu e já matou 1.666 pessoas.

A província chinesa de Hubei é o epicentro da epidemia e concentra 82% dos casos, informou o MS.

Desde o fim de semana, 2.166 casos novos foram registrados em todo o mundo. Destes, 143 resultaram em morte.

Brasil

Os três casos suspeitos no Brasil são de dois pacientes homens e uma mulher. Os três viajaram à China antes de apresentarem os sintomas.

Ao todo, 45 casos foram descartados no País.

Ceará

O Ceará não tem casos de coronavírus. O Estado aparece nos dados do MS apenas com um caso descartado.

A suspeita surgiu em Sobral, Região Norte do Estado, em janeiro. Tratava-se de um jovem de 27 anos que havia retornado da China recentemente e apresentou sintomas similares a de uma gripe. Ele foi internado e ficou em isolamento.

Contudo, o paciente foi diagnosticado com rinovírus, causador de resfriados comuns e recebeu alta do Hospital Regional Norte (HRN) no último dia 3 de fevereiro.

Boatos

Nas redes sociais circulam boatos sobre um caso suspeito da doença no município de Itapipoca. No entanto, a secretaria estadual da saúde afirma não existirem novos casos suspeitos da doença no Ceará.