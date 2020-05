Brasil bate novo recorde com registro de 615 novas mortes diárias pela Covid-19

O Brasil registrou 615 novas mortes e 10.503 novos casos de Covid-19 em 24 horas, divulgou o boletim do Ministério da Saúde, nesta quarta-feira (6).

Com as novas notificações, o saldo total do País acumula 8.536 óbitos e 125.218 casos. É o maior aumento diário desde o início da pandemia no Brasil, em fevereiro.

>Brasil corre risco de se tornar epicentro da pandemia, lamenta governador de SP

O Brasil é o terceiro país com o maior número de óbitos diários no mundo, atrás dos EUA (1.843 novos óbitos) e do Reino Unido (649).

"A gente está conversando com possíveis laboratórios que vão produzir vacina, para que a gente consiga garantir que, caso surja uma vacina, que o Brasil tenha uma cota, que o Brasil tenha uma parte", informou o ministro da Saúde, Nelson Teich, nesta quarta-feira.

Ele também anunciou novos leitos de UTI. "Na parte de cuidado, a gente tem a habilitação de leitos novos. Hoje, saiu no Diário Oficial as portarias que habilitaram mais leitos de UTI. São 592 leitos habilitados exclusivamente para pacientes da Covid-19, em 16 estados".