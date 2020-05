Brasil bate marca de mais de 20 mil mortes por Covid-19

O Brasil chegou a marca de 20.047 mortes por Covid-19, após registrar mais 1.188 óbitos em 24 horas conforme boletim divulgado pelo Ministério da Saúde nesta quinta-feira (21). Ao todo, há 310.087 casos confirmados da doença em todo o País. Desse número, 18.508 foram incluídos nas últimas 24 horas.

No dia 9 deste mês, o País registrou o marco de 10 mil mortes, pouco mais de dois meses após a confirmação do primeiro caso no Brasil. De lá para cá, um intervalo de 12 dias, o númreo de óbitos pela doença dobrou, batendo nesta quinta a marca de mais de 20 mil vítimas.

Com as atualizações desta quinta, o Brasil é o terceiro país do mundo com mais confirmados e o sexto em óbitos., conforme o site monitoramento de estatística em tempo real Worldometers.

Já levando em conta apenas os novos óbitos registrados nas últimas 24 horas, o Brasil é o segundo do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, que teve 1.275 mortes de ontem para hoje.