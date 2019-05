Bombeiros buscam ultraleve no Rio Grande do Norte após alerta de queda

Polícia Militar do Rio Grande do Norte

Um ultraleve com dois tripulantes desapareceu, nesta sexta-feira (3), no município de Nísia Floresta, na Região Metropolitana de Natal (RN), informou o G1. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros procuram os ocupantes do ultraleve. No fim do dia, o Corpo de Bombeiros concluiu que se tratava de um alarme falso dos moradores, já que nenhuma aeronave foi encontrada.

Um helicóptero da Força Aérea Brasileira é utilizado nas buscas, já que a região é de mata de difícil acesso, no distrito de Tororomba. Moradores contaram que viram uma aeronave caindo na manhã desta sexta-feira, informou o portal potiguar OP9.