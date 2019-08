Bolsonaro: Tenho certeza que em 2022 ou 2026 entregarei Brasil muito melhor

O presidente Jair Bolsonaro indicou mais uma vez que poderá ser candidato a reeleição em 2022, após afirmar que pretende entregar um "Brasil melhor" em "2022 ou 2026". A declaração foi dada no final de discurso que o presidente fez em cerimônia de abertura de evento da Fenabrave em São Paulo, neste terça-feira, 6.

O presidente disse que não entende de economia, mas que escolheu um time que entende, em especial o ministro Paulo Guedes. Bolsonaro fez um agradecimento especial ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e ao Senado, pela ajuda com a agenda econômica, principalmente a reforma da Previdência, num esforço para restabelecer a confiança na classe política e facilitar a vida dos empresários. "O Parlamento vem entendendo dessa maneira e votação da Previdência em primeiro turno na Câmara foi muito clara", disse.

Bolsonaro voltou a dizer que a vida dos empresários no Brasil é muito difícil. "Eu não quero ser patrão no Brasil, com esse emaranhado de leis. É impossível ser empresário", afirmou. Disse mais uma vez, também que um dia os trabalhadores terão de escolher entre ter direitos ou ter emprego.

O presidente também ressaltou que está nos seus planos a privatização dos Correios. "Paulo Guedes vem mostrando ao Brasil que eu mudei. No passado eu fui estatizante", disse.