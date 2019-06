Bolsonaro sanciona lei que permite internação involuntária de dependentes químicos

O presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei 13.840/2019 que autoriza a internação involuntária de dependentes químicos sem a necessidade de autorização da Justiça. A nova legislação foi publicada nesta quinta-feira (6), no Diário Oficial da União.

O texto estabelece que a internação pode ocorrer sem o consentimento do paciente desde que haja aval médico. As internações somente poderão ocorrer em unidades de saúde e hospitais gerais. Comunidades terapêuticas seguem recebendo apenas internações volúntárias.

Segundo o texto, a internação irá depender do tipo de droga utilizada pelo dependente e será indicada "na hipótese comprovada da impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde".

O pedido de internação deverá ser realizado pela família ou pelo responsável legal. Na ausência de ambos, servidores da saúde, assistentes sociais ou integrantes dos órgãos do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (Sisnad) - exceto os de segurança pública - também poderão solicitar a internação.

O prazo máximo da internação involuntária será de 90 dias. A família ou representante legal do paciente, no entanto, pode solicitar ao médico a interrupção do tratamento "a qualquer tempo".

O método é criticado por especialistas por não oferecer continuidade ao tratamento após a alta, contemplando apenas o período de desintoxicação.

O projeto de Lei que altera a política nacional antidrogas, de autoria do então deputado, e hoje ministro da Cidadania, Osmar Terra, foi aprovado pela Câmara dos Deputados em 2013, mas só no último dia 15 de maio recebeu aprovação do Senado, após artirculação do governo Bolsonaro.