Bolsonaro faz giro por comércio em Brasília em meio a pandemia

Em meio à pandemia do novo coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro saiu na manhã deste domingo (29) de sua residência oficial, o Palácio do Alvorada, em Brasília, para visitar pontos de comércio local e o Hospital das Forças Armadas (HFA).





O comboio presidencial passou por lojas na Asa Norte, no Sudoeste e em Ceilândia. Bolsonaro falou com funcionários de um posto de combustível, de uma farmácia e de um mercado e com vendedores.

Depois, passou pelo HFA e em seguida dirigiu-se a Ceilândia, cidade satélite de Brasília.





Em Ceilândia, Bolsonaro conversou com um assador de churrasco em espetinhos e defendeu sua visão de o comércio ficar aberto. "Eu defendo que você trabalhe. Lógico, quem é de idade fica em casa. Às vezes, o remédio demais vira veneno", afirmou.