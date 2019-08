Bolsonaro diz que governadores nordestinos agem para "dividir" o País

Para o presidente Jair Bolsonaro, os governadores do Nordeste agem para “dividir o País”, enquanto ele faria o oposto. A declaração foi feita em entrevista exclusiva ao Estado de S. Paulo em Sobradinho, na Bahia. Esta é a sua segunda viagem ao estado em menos de um mês após desentendimentos com governadores da região.



Bolsonaro ainda disse que tenta suavizar suas falas, mas que mantém o estilo da época da campanha. Ele também se posicionou sobre críticas: “Paciência. Já sabiam que eu era assim. A gente procura se polir um pouco mais, mas acontece”.



O relacionamento conturbado com políticos da região começou com a divulgação de um áudio captado pela TV Brasil, em que o presidente diz que o governo federal não devia dar “nada” para o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB). Na ocasião, o chefe do Executivo nacional usou o termo “paraíba” para se referir a nordestinos, mas nega que tenha sido de forma pejorativa.