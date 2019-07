Bolsonaro defende o fim de aulas práticas em autoescola

Em sua live no Facebook, o presidenteJair Bolsonaro defendeu o fim das aulas práticas de direção nas autoescolas. Na parte final de sua transmissão ao vivo na rede social, que demorou pouco mais de 33 minutos. “Eu, com 10 anos de idade, aprendi a dirigir trator na fazenda em Eldorado Paulista. E acho que nem devia ter exame de nada. Parte escrita apenas e ir para prática logo. Não tem que cursar autoescola, ter aula de um monte de coisa que já sabe o que vai acontecer. Então, deveria ter uma prova prática e uma prova escrita ali. Seria o suficiente para tirar a carteira de habilitação. Mas vamos deixar isso para um segundo momento” disse o presidente.

A fala de Bolsonaro entrou no contexto de várias medidas que ele tem a intenção de fazer para baratear o custo para tirar a CNH. Uma delas foi o fim dos simuladores na autoescolas. “Espero que a Câmara não bote a obrigação dos simuladores de novo. Porque tem muito sentido espúrio nisso aí”.

Outras ações para beneficiar os motoristas, em especial os profissionais, é que os pontos no prontuário da CNH passem de 20 para 40. Acabar com os radares móveis e que não exista mais exames toxicológicos. Considerados muito caros pelo governos. Segundo o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, que também estava na live, os simuladores das autoescolas elevam o preço do documento em 15%.

Atestados livres

O presidente Bolsonaro também pediu ajuda para o Congresso para criar outra flexibilização. A de acabar com a obrigatoriedade de exames médicos em clínicas conveniadas ao Detran. “No projeto nosso você pode ter esse atestado com teu irmão, com teu pai, com o vizinho ou com qualquer médico”.