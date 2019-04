Bolsonaro assina projeto que facilita concurso no Banco Central

O Banco Central do Brasil pode não precisar mais de autorização por parte do Ministério da Economia para a realização de concursos públicos. Acontece que o presidente Jair Bolsonaro assinou, na última quinta (11), um conjunto de 18 atos para celebrar a marca de 100 dias de governo. Entre as medidas está um projeto de lei complementar que trata de maior autonomia na instituição.

A proposta, que está sendo encaminhada ao Congresso Nacional, cumpre uma das promessas de campanha do presidente. Ressalta que "é necessário consagrar em lei a situação de fato hoje existente, na qual a autoridade monetária goza de autonomia operacional e técnica para cumprir as metas de inflação" definidas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).

Como a proposta ainda deve tramitar no Congresso, nada impede que a instituição siga a previsão inicial de encaminhar ao Ministério da Economia, até 31 de maio, o pedido de autorização para a realização de novo concurso, que é um dos mais aguardados para 2019.

2.000 postos vagos no banco

O banco passa por uma grande defasagem de pessoal e é imprescíndivel a realização de novo concurso. No momento, existem mais de 2.000 postos vagos, sem contar com as futuras aposentadorias, ou seja, cerca de 36% do quadro de pessoal do Banco Central não está preenchido.

O déficit total é de 2.356 servidores, sendo 1.944 analistas, 289 técnicos e 123 procuradores. Vale ressaltar que o número pode sofrer alterações a qualquer momento.

Pedido anterior do concurso Bacen

A última solicitação era para o preenchimento de 220 vagas, sendo 200 para a carreira de analista e 20 de procurador. Ela não contemplou o cargo de técnico, como a sua antecessora.

Os postos de analista e procurador aceitam candidatos com formação superior em diversas áreas de atuação - neste caso, os vencimentos correspondem a R$ 16.286,90 e a R$ 17.788,33, respectivamente.