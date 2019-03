Bolsas remanescentes do Prouni 2019: primeiro prazo termina hoje (29)

O prazo para estudantes não matriculados na instituição de ensino e que deseja concorrer a bolsas remanescentes do Programa Universidade para Todos (Prouni) 2019 encerra hoje (29). Para quem já possui matrícula o prazo termina 30 de abril.

As vagas são aquelas eventualmente não ocupadas no decorrer do processo regular do Prouni. Para iniciar o processo de inscrição, o candidato deve se cadastrar no sistema de bolsas remanescentes. É preciso informar o CPF e data de nascimento. O sistema automaticamente verificará se o candidato participou do Enem, a partir da edição de 2010, e se obteve, média das notas nas provas igual ou superior a 450 pontos e nota superior a zero na redação.

Os interessados nas bolsas integrais devem ter renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até um salário mínimo e meio. Para as bolsas parciais de 50%, a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos por pessoa.

Para as bolsas nos cursos com grau de licenciatura, candidatos podem se inscrever, independentemente de ter participado do Enem. É o caso de professores de rede pública de ensino, no efetivo exercício do magistério da educação básica e do quadro de pessoal permanente da instituição pública. Porém, os candidatos também precisam ter cursado o ensino médio completo em escola pública ou em instituição privada como bolsista integral ou estar enquadrado no perfil de renda exigido pelo programa.

Calendário das vagas remanescentes do Prouni

29/03

Prazo final para inscrição de candidato ainda não matriculado na instituição de educação superior em que deseja se inscrever.

Até 30/04

Prazo final para inscrição de candidato já matriculado na instituição de educação superior em que deseja se inscrever.