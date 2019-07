BNDES aprova empréstimo de R$ 145,2 mi para obras de saneamento em Fortaleza

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um empréstimo de R$ 145,2 milhões para a prefeitura de Fortaleza investir em obras de saneamento básico, pavimentação e urbanização, informou, nesta quarta-feira, a instituição de fomento. Os projetos incluem obras em cinco localidades: Canindezinho, no bairro Presidente Vargas; bairro Barroso; bairro Mondubim; Comunidade Che Guevara, no bairro Cajazeiras; e Comunidade Unidos Venceremos, no bairro Passaré.

Segundo o BNDES, as obras contemplam a construção de 71,6 quilômetros de rede coletora de esgotos, duas estações de tratamento de esgotos, cinco estações elevatórias de esgoto, 14,2 quilômetros de sistema de drenagem de águas pluviais, além da pavimentação de uma área de aproximadamente 528 mil metros quadrados.

As obras serão tocadas pela prefeitura municipal de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que "contratará empresa independente de gerenciamento", explicou o BNDES, em nota. Concluídas as obras, a gestão e a manutenção da nova infraestrutura ficará com a concessionária estadual de saneamento, a Cagece.

Nas contas do BNDES, serão até 36 meses de obras, previstas para começar no segundo semestre deste ano. A estimativa é que sejam criados 430 novos postos de trabalho.