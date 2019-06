Baterista da banda RPM, Paulo Antônio Pagni, está internado na UTI

O baterista da banda RPM, Paulo Antônio Pagni, mais conhecido como P.A, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital em Salto, em São Paulo. O músico, de 61 anos, luta contra uma fibrose pulmonar. A notícia foi confirmada pela assessoria da banda, por meio de uma publicação na página oficial do RPM no Facebook.

Errata: O Diário do Nordeste errou ao afirmar que o músico havia morrido na tarde deste domingo (2), aos 61 anos. A informação sobre a morte de Paulo Antônio Pagni foi publicada no perfil oficial do grupo RPM no Facebook, assinada pelos integrantes da banda: Fernando Deluqui, Luiz Schiavon e Dioy Pallone. No fim da tarde deste domingo, no entanto, a assessoria de imprensa que agencia o RPM corrigiu a informação inicial e afirmou que P.A está vivo e segue intenado na UTI. A informação foi corrigida pelo DN às 18h49.