Barragem se rompe em Pedro Alexandre, na Bahia; cidade vizinha pode ser atingida pela lama

Uma barragem se rompeu na manhã desta quinta-feira (11) no povoado de Quati, em Pedro Alexandre, a cerca de 435 km de Salvador, na Bahia. De acordo com a Defesa Civil da cidade, as fortes chuvas que caíram na região do Rio do Peixe ocasionaram o rompimento da estrutura. Até o momento não há registro de feridos. As informações são do site G1.

De acordo com Júnior Alexandre, secretário de comunicação de Coronel João Sá, município que fica a cerca de 45 km de Pedro Alexandre, a água da barragem deve chegar à cidade ainda na tarde desta quinta. Há riscos de invasão de casas e de prejuízos materiais.

A administração de Coronel João Sá pede para que cerca de 120 famílias que moram às margens do rio deixem o local. No total, 300 pessoas vivem na área considerada com risco de ser atingida pela água. Até por volta das 15h, a prefeitura ainda não tinha conseguido fazer a retirada das pessoas das casas. Os moradores se recusam a deixar os imóveis, segundo o secretário de comunicação.