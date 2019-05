Bancos abrem concurso para bolsas de estudo no exterior

Jovens de todo país poderão concorrer a bolsas de estudo para cursos de inglês no exterior através do concurso cultural “Quem poupa sonha”, promovido pela Federação Brasileira de Bancos - Febraban. A ação educacional faz parte da programação da 6ª Semana Nacional de Educação Financeira (Semana ENEF) que ocorrerá entre os dias 20 e 26 de maio em todo o país.

A iniciativa, em conjunto com instituições financeiras e com apoio do Banco Central, busca incentivar a educação financeira com foco no ato de poupar e na importância da reserva financeira de médio e longo prazos como forma de realizar sonhos e metas. E estudar fora e ter uma experiência única em um país que admira é o sonho de muitas pessoas.

Quem já tornou realidade o sonho de estudar em outros países, mesmo que por pouco tempo, afirma que é muito intenso cada segundo em terras estrangeiras. A jornalista Vanessa Casaes viveu uma temporada de três meses inesquecíveis em Londres (Inglaterra) com o objetivo de aperfeiçoar o idioma. “Falo sempre para quem têm condições de bancar esse investimento: vale muito a pena. Além do aprendizado na escola, toda comunicação é feita na outra língua. Para conhecer alguém precisa falar inglês, se for ao supermercado... O idioma é exigido todo tempo. Então, não tem para onde correr”.

Além de aprender o inglês de forma mais efetiva, embarcar para outo país proporciona oportunidade de conhecer e vivenciar outras culturas. “O aprendizado não é só de uma outra língua, mas se adaptar a uma cultura totalmente diferente. É ir no mercado e você mesmo passar seus produtos, apostando na sua honestidade. Pisar na faixa de pedestre e perceber que os carros param imediatamente e respeitam os pedestres. São inúmeros fatores. É uma experiência que realmente vale a pena”, ressalta a jornalista.

Inscrições bolsas de estudo para cursos de inglês

Poderão concorrer ao intercâmbio jovens de 18 a 24 anos. O concurso “Quem poupa sonha” ofertará 5 bolsas, uma para cada região do país, no valor de R$ 20 mil cada. Para participar, os interessados devem acessar o site www.quemsonhapoupa.com.br e responder a um questionário de 20 questões, com respostas múltiplas.

No próprio site os candidatos terão acesso ao material didático com conteúdo diversificado sobre educação financeira, como matérias, vídeos, um e-book sobre o assunto e o “simulador de sonhos”, no qual o usuário descobrirá em quanto tempo vai acumular o dinheiro necessário para concretizar seus planos.

No dia 27 de maio será divulgado um ranking com os 50 mais bem colocados, divididos em grupos de 10 pessoas por região do Brasil. O resultado levará em conta o maior número de respostas corretas no menor tempo. Os selecionados deverão realizar a próxima etapa e última do concurso enviando, até 31 de maio, um vídeo inédito com depoimento pessoal, de até dois minutos, onde relatarão o aprendizado com a ação educacional e como pretendem praticar os conhecimentos adquiridos. O resultado final será divulgado no dia 1º de julho. Os cinco contemplados terão 18 meses para agendar a viagem e o curso de um mês, que deverá ser feito em países de língua inglesa.