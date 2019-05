Banco de Brasília lança edital para concurso com 100 vagas e salários de R$ 3,2 mil

O Diário Oficial divulgou, nesta sexta-feira (3), edital para o concurso público do Banco de Brasília. São 100 vagas para o cargo de escriturário e para formação de cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 3.204,26, com jornada de trabalho de 30 horas semanais.

As inscrições para o concurso acontecerão das 8 horas do dia 9 de junho até às 22 horas do dia 15 de julho de 2019, por meio do site da banca organizadora. A taxa é de R$ 56. Para concorrer às oportunidades, o candidato precisa ter concluído o ensino médio.

Serão aplicados dois exames: um objetivo e um discursivo, com quatro horas de duração e a serem realizados no mesmo dia. As datas, horários e locais de prova devem ser definidos no site da banca organizadora.

A prova objetiva terá 60 questões de múltipla escolha, sobre os seguintes temas: Língua Portuguesa, raciocínio lógico e matemática, uso de tecnologias em ambientes corporativos, governança corporativa e compliance, inovação, lei orgânica e regime jurídicos dos servidores do Distrito Federal, realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do Distrito Federal e conhecimentos específicos.

Na prova discursiva, o candidato escreverá entre 20 e 30 linhas e será avaliado com base no grau de conhecimento do conteúdo do edital, na capacidade de expressão escreito e no uso de normas do registro formal culto da Língua Portuguesa.

Além dos salários, os selecionados terão direito à participação nos lucros e nos resultados, à possibilidade de participação em planos de saúde e de previdência e aos auxílios refeição e cesta.