Avião de pequeno porte cai em Belo Horizonte e uma pessoa morre carbonizada

Um avião de pequeno porte caiu na tarde deste sábado (13), em Belo Horizonte, no bairro Caiçara, Região Noroeste da cidade. Segundo informações do Portal G1, uma pessoa morreu carbonizada no acidente.

A aeronave caiu na Rua Minerva, próximo ao cruzamento com a Rua Anadir. O avião pegou fogo após bater no portão de uma casa. A energia elétrica da região ficou comprometida, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

Testemunhas relataram que ouviram explosões após a queda da aeronave. O avião ficou totalmente destruído pelo fogo.