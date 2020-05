Aproveite a quarentena para melhorar o currículo

Com a pandemia, especialistas têm avaliado os seus impactos na vida das pessoas, tanto nos âmbitos da saúde, como o social e econômico. Já para as finanças, alguns negócios passaram a enfrentar dificuldades, enquanto que outros chegaram até mesmo à falência. Com isso, profissionais foram demitidos e a economia mundial viu seus números diminuírem significativamente.

Diante do atual cenário, a melhor tática é investir em especializações e utilizar a tecnologia como aliada como forma de superação dessa situação. Para um cenário pós-pandemia, acredita-se que os profissionais mais qualificados devem sair na frente e conquistar melhores oportunidades.

Como melhorar o currículo na quarentena

Antes de tudo, veja se as informações do seu currículo estão atualizadas e compatíveis com o seu momento na carreira. Isso porque nossos objetivos, nossas habilidades e nossos planos tendem a mudar com o passar do tempo. Caso você ainda não tenha um currículo pronto, comece a criá-lo agora mesmo para que seja possível avaliar os pontos a serem melhorados.

O segundo passo é fazer uma lista baseada em seus pontos fortes e fracos. Coloque-se no lugar de um profissional de Recursos Humanos (RH) responsável por uma seleção e imagine o que essa pessoa destacaria. Posteriormente, veja o que você pode fazer para melhorar os pontos fracos e aperfeiçoar os pontos fortes.

Um exemplo bem simples é a falta de qualificação como aspecto que precisa de melhorias. Se o seu currículo deixa a entender que você é um profissional pouco qualificado, é necessário refletir, dentro da sua área, sobre o que pode ser feito, como um curso de especialização ou de idiomas, estar à frente de um projeto, dominar determinada técnica, entre outras ações.

Para ajudar os profissionais, separamos algumas dicas que possibilitam ter um currículo de destaque, capaz de chamar atenção dos recrutadores. Vamos à lista:

- Mantenha o seu currículo atualizado;

- Adeque o seu currículo à vaga que está concorrendo;

- Tenha cuidado com os erros ortográficos;

- Não passe informações incorretas;

- Evite textos muito longos no currículo. Caso seja necessário detalhar o seu trabalho, tenha um portfólio atualizado.

Cursos gratuitos na quarentena

É sempre importante destacar o quanto os cursos gratuitos são importantes para os profissionais. Além de passarem conhecimentos importantes em diferentes áreas, é possível conquistar mais uma qualificação para acrescentar ao currículo.

Especialização na quarentena

Outra forma de o profissional investir em sua qualificação é por meio dos cursos de pós-graduação, que incluem as especializações e MBA's. Se o momento pede cautela e não dá para investir muito em uma especialização, a dica é aderir a uma bolsa de estudo, que proporciona descontos nas mensalidades.