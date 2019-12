Aprovados no Encceja Nacional 2019 podem solicitar os certificados; saiba como

Os resultados do Encceja 2019 foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) na última segunda-feira, 09. Os participantes que alcançaram a nota mínima exigida nas quatro áreas do conhecimento e na redação do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) já podem solicitar a certificação para o grau que pleitearam o diploma, no ensino fundamental ou médio.

Estão aptos para pedir o certificado quem atingiu, no mínimo, 100 pontos nas provas objetivas e 5 pontos na redação. Aqueles que atingiram os 100 pontos em uma área do conhecimento, ou em algumas áreas do conhecimento, mas não em todas, podem solicitar a Declaração Parcial de Proficiência. Os resultados estão publicados no sistema Encceja, que podem ser acessados com o CPF e a senha cadastrada no momento da inscrição.

Como solicitar a certificação do Encceja 2019

As certificadoras são as secretarias de estado da educação e alguns institutos federais que fizeram adesão ao Encceja.



- Secretarias estaduais de educação

Emitem os Certificados de Conclusão do Ensino Fundamental, do Ensino Médio e, também, a Declaração Parcial de Proficiência.



- Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia

Também emitem o certificado e a declaração parcial, mas apenas para o ensino médio.



Mudei de cidade, e agora?

O participante que mudou de cidade ou precisa solicitar o documento em outra localidade poderá procurar alguma das unidades certificadoras. A relação de todas as instituições pode ser consultada no portal do Inep.

O que é a Declaração Parcial de Proficiência?

A declaração não é um diploma. Mas, com ela em mãos, o participante tem a oportunidade de se inscrever na próxima edição do exame apenas nas áreas de conhecimento em que não alcançou as notas necessárias.

*com informações do Inep.

Fonte: E+B Educação | Géssica Santos