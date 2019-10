Um apostador do município de Cascavel, no interior do Ceará, irá receber o prêmio de R$ 1.208.882,32 após acertar 15 dezenas da Lotofácil. O sorteio foi realizado na noite desta quarta-feira (30), no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Os números sorteados do concurso 1.884 foram: 01- 02- 03- 05- 06- 07- 08- 09- 11- 12- 14- 16- 17- 23- 25.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, além do cearense, um apostador de Salvador também acertou 15 dezenas e irá receber a mesma premiação.