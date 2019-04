Após queda de ponte no Pará, equipes retomam buscas por possíveis vítimas

O Corpo de Bombeiros do Pará e a Marinha do Brasil continuam com as buscas, nesta segunda-feira (8), dos possíveis desaparecidos após a queda da terceira ponte da Alça Viária, sobre o rio Moju, no nordeste do Pará, na madrugada do último sábado (6). Testemunhas informaram ao governo estadual que dois carros passavam pela ponte no momento do acidente, ocasionado pela colisão de uma balsa com resíduos de dendê na estrutura da ponte.

Militares dos Bombeiros e da Marinha atuam em oito embarcações, entre elas uma lancha hidrográfica com sonar, que faz a varredura lateral e verifica destroços no leito do rio. Até o último domingo (7), a Polícia Civil informou que não tinha sido procurada para registrar ocorrência de pessoas desaparecidas.

Entenda o caso

De acordo com a Capitania dos Portos, a embarcação colidiu com um dos pilares de sustentação da ponte e causou o desabamento de cerca de 200 metros da estrutura, que possuía 860 metros de comprimento e 23 de altura. Com a batida, quatro pilares caíram. A Capitania interditou a área de navegação sob a ponte Moju-Alça, por apresentar riscos à navegação.

A ponte está localizada no quilômetro 48 da rodovia estadual PA-483 e liga a Região Metropolitana de Belém ao Nordeste do Estado do Pará.

Embarcação irregular

De acordo om o inquérito aberto pela Polícia Civil para investigar o acidente, a embarcação não tinha licença para o transporte de carga.

A polícia já ouviu representantes da empresa que realizava o transporte de carga, testemunhas do incidente, tripulantes e o comandante que conduzia a embarcação. O inquérito revela ainda que a balsa fazia o trajeto com excesso de peso.

De acordo com o Governo do Estado, a partir dessa segunda, o transporte hidroviário ganhará reforço nas embarcações que atuam para os municípios de Cametá e Moju, diretamente impactados pelo acidente.

