Aplicativos para aulas EAD auxiliam professores na quarentena

Com a suspensão das aulas presenciais, o ensino a distância (EAD) vem sendo a alternativa, nesse momento de isolamento social, para dar continuidade à formação dos estudantes, possibilitando que não haja tantos impactos para a educação, mesmo diante de um cenário de calamidade pública.

Nesse cenário, a tecnologia tem sido uma aliada. Por isso, separamos algumas ferramentas que podem ser utilizadas pelos professores para se conectarem com os alunos e, ambos, aproveitarem um ensino mais eficaz. Confira.

App EAD - Google Classroom

É uma iniciativa da Google que faz parte do programa G Suite for Education, projeto que disponibiliza aplicativos gratuitos para a educação a distância. Funciona como uma sala de aula EAD e é um serviço que pode ser usado pelas instituições de ensino e educadores durante a quarentena, para passar os conteúdos para os alunos. Na plataforma é permitido disponibilizar atividades e materiais em PDF, além de ser possível dar feedbacks para os estudantes. Os alunos poderão entregar os trabalhos no aplicativo, tirar dúvidas on-line, organizar e consultar a sua agenda de aulas.

Aulas EAD ao vivo

As aulas ao vivo possibilitam maior interação e os estudantes podem ter as suas dúvidas resolvidas conforme a aula acontece. Para essa atividade, diferentes aplicativos podem ser utilizados, como:

1- Zoom Cloud Meetings: um aplicativo disponível para Android e iOS que possibilita videoconferências, reuniões e aulas ao vivo. Na modalidade gratuita, permite até 25 pessoas em uma chamada por vídeo, por exemplo. Os professores podem passar os conteúdos e tirar as dúvidas dos estudantes;

2- HangoutsMeet: a ferramenta possibilita facilidade no acesso, videochamadas e chamadas de áudio. Importante ressaltar que alguns recursos só estão disponíveis para clientes do G-suit;

3- Skype: um dos mais conhecidos aplicativos de chamada de vídeo e voz, o Skype é uma ótima alternativa para a educação a distância durante a quarentena. O usuário pode realizar chamadas com vídeo, áudio e chat de forma gratuita.

Bolsas de estudo para Tecnologias Educacionais

