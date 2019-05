Apenas 24% dos inscritos no Enem pagaram a taxa de inscrição

O prazo para realizar o pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança) e garantir a participação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) termina nesta quinta-feira (23). No entanto, apenas 24,1% dos inscritos já quitaram o boleto no valor de R$ 85. Quem não foi contemplado com a isenção e ainda deseja realizar as provas de 2019 pode fazer o pagamento em bancos, casas lotéricas ou agências dos Correios.

O percentual foi apresentado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) e levou em consideração os dados registrados até o final da tarde desta segunda-feira (20). Quem fizer o pagamento, deve acompanhar a confirmação da inscrição uma vez que a compensação bancária acontece em até três dias úteis após a quitação do boleto.

Mais de 100 milhões de pessoas já participaram do exame ao longo de 21 edições. Segundo informação divulgada pelo próprio Inep no último sábado (18), houve 6,3 milhões de inscritos no Enem 2019, mas o número de participantes confirmados será disponibilizado apenas em 28 de maio. Por outro lado, quem foi contemplado com a isenção já está com a participação confirmada automaticamente.

Provas do Enem 2019

As provas do Exame Nacional do Ensino Médio serão aplicadas em 03 e 10 de novembro de 2019 e estão segmentadas entre Linguagens, Ciências Humanas, Redação, Ciências da Natureza e Matemática. Os participantes podem usar a nota para se candidatar aos cursos de graduação em universidades portuguesas e, no Brasil, para se inscrever no Sistema de Seleção Unificada (SiSU), no Programa Universidade para Todos (Prouni) e no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

SiSU 2019.2

O calendário do SiSU 2019, válido para o segundo semestre, foi divulgado pelo Ministério da Educação (MEC). As inscrições já começam em 04 de junho e seguem até o dia 07 do respectivo mês. O resultado será disponibilizado três dias depois, em 10 de junho.

Inscrições: 04 a 7 de junho

Resultado: 10 de junho

Matrículas: 12 a 17 de junho