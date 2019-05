Agnaldo Timóteo tem melhora e volta a respirar sem a ajuda de aparelhos

O cantor Agnaldo Timóteo, que está internado em Salvador desde o dia 21 de maio, saiu do coma induzido na noite de quinta-feira (30), segundo boletim médico do Hospital Roberto Santos, onde o artista está.

Ainda segundo a unidade médica, o cantor, que tem 82 anos, apresentou melhora clínica gradativa e, na tarde de hoje (31), volta a respirar sem ajuda de aparelhos. Agnaldo segue na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), sem previsão de alta.

AVC

No dia 20 de maio, Agnaldo Timóteo teve um mal-estar em um hotel na cidade de Barreiras, no oeste baiano, onde estava hospedado para fazer um show no município de Rita de Cássia. A apresentação foi cancelada por causa do estado clínico do artista.

No mesmo dia em que passou mal, Agnaldo Timóteo, que, inicialmente, foi levado para a Upa de Barreiras, foi transferido para o Hospital do Oeste, na mesma cidade. No dia seguinte, foi transferido para o Hospital Geral Roberto Santos, em Salvador, onde segue internado. Os médicos informaram que ele teve um acidente vascular cerebral (AVC).

Na terça-feira (28), oitavo dia de internação, o quadro clínico do cantor se agravou, após uma infecção urinária e outras complicações, e o cantor passou a respirar com a ajuda de aparelhos. Na manhã da última quarta-feira (29), um outro boletim apontou uma "discreta melhora" no quadro de saúde do cantor.

De acordo com o hospital, o artista tem respondido bem ao tratamento e evoluindo com melhoras.