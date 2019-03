Adolescente apontado como 3º suspeito de massacre em Suzano se apresenta à polícia

Velório das sete vítimas da tragédia reuniu milhares de pessoas em um ginásio em Suzano AFP

O terceiro suspeito de participar do planejamento do ataque a tiros na escola Raul Brasil se apresentou ao Fórum de Suzano (Grande SP) perto das 11h desta sexta-feira (15). Antes, ele fez exames de corpo de delito no Instituto Médico Legal.

Este era o prazo dado pela Vara da Infância e da Juventude, que determinou a apreensão do jovem de 17 anos na noite de quinta (14).

Ele também é ex-aluno da escola e estudou na sala de Guilherme Taucci Monteiro, 17, que, segundo a polícia, liderou o massacre, que deixou 8 mortos na quarta (13).

A participação deste terceiro envolvido teria ocorrido no planejamento da ação, segundo o delegado-geral da Polícia Civil, Ruy Ferraz Fontes. O dono do estacionamento onde Guilherme Taucci, 17, e Luiz Henrique de Castro, 25, guardaram o carro usado no ataque teria informado à polícia a participação de uma terceira pessoa.