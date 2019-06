Acidente com ônibus em Salvador deixa 27 pessoas feridas

Um ônibus do transporte público de Salvador, na Bahia, caiu de uma ribanceira, a uma altura aproximada de dez metros, e tombou na região da via Acesso Norte, no bairro Cabula. O acidente ocorreu na noite desta quinta-feira (13) e deixou 27 pessoas feridas, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

Conforme o Portal G1, quatro pessoas foram socorridas em estado grave. Entre elas, está uma grávida de oito meses e um idoso, que ficou preso nas ferragens e teve o braço amputado na queda.

As vítimas com ferimentos foram encaminhadas para o Hospital Geral do Estado (HGE), o Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), Hospital do Subúrbio e para o Hospital Teresa de Lisieux.

O ônibus ficou com a parte da frente destruída e com a carcaça parciamente retorcida. Ainda não há informações sobre as causas do acidente, mas a pista estava molhada por conta da chuva.