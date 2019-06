Acidente com ônibus da banda Aviões deixa um morto na BR-412, na Paraíba

Um acidente envolvendo o ônibus da banda Aviões e uma motocicleta causou a morte de um idoso de 78 anos, na tarde deste domingo (23), no Km 17 da BR-412, na Paraíba.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no trecho que dá acesso à cidade de Boa Vista, no agreste paraibano, o motociclista bateu na lateral do coletivo, não obedecendo a preferência da via e morreu no local.

A banda Aviões é uma das atrações desta noite de domingo no São João de Campinha Grande, mas não há informações se os integrantes da banda estavam dentro do ônibus e se seguiam em direção à cidade no momento do acidente, de acordo com o site G1.