Abertas as inscrições para concurso da Marinha com 90 vagas; salários chegam a R$ 2,6 mil

Estão abertas as inscrições para o concurso da Marinha, com oferta de 90 vagas para cargos de Corpo Auxiliar de Praças. As remunerações chegam a R$ 2.627,00 e as inscrições podem ser recebidas até 16 de agosto.

O processo seletivo tem oportunidades para candidatos com formação técnica de nível médio em 15 especialidades:

administração hospitalar (3),

contabilidade (10),

eletrônica (4),

enfermagem (5),

estatística (6),

gráfica (7),

marcenaria (4),

mecânica (6),

metalurgia (6),

meteorologia (5),

motores (5),

processamento de dados (17),

química (3),

radiologia médica (5)

telecomunicações (4).

Os candidatos precisam ter idade entre 18 e 24 anos (em 1º de janeiro de 2020). O valor da taxa é de R$ 75. A ficha para cadastro estará disponível no site da Marinha do Brasil.

Inscrição presencial

Também há opção de fazer a inscrição presencialmente em Fortaleza, e em outras 22 cidades. São elas: Rio de Janeiro/RJ, Angra dos Reis/RJ, Nova Friburgo/RJ, São Pedro da Aldeia/RJ, Vila Velha/ES, Salvador/BA, Natal/RN, Olinda/PE, Belém/PA, Santana/AP, Parnaíba/PI, Santarém/PA, São Luís/MA, Rio Grande/RS, Porto Alegre/RS, Paranaguá/PR, Florianópolis/SC, Ladário/MS, Brasília/DF, Santos/SP, São Paulo/SP e Manaus/AM.

Etapas

Os candidatos vão fazer prova de conhecimentos profissionais, com 50 questões, e uma redação. A avaliação está programada para ocorrer na segunda quinzena de outubro, com aplicação nas 23 cidades onde é possível se inscrever presencialmente.

As fases seguintes são de verificação de documentos, avaliação psicológica, inspeção de saúde e teste de aptidão física, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2020. O curso será iniciado em 25 de maio.

O curso para ingresso no Corpo Auxiliar de Praças tem duração de 17 semanas e é ministrado no Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA), no Rio de Janeiro.

Os recrutas são matriculados com remuneração inicial de R$ 1.044. Após a formatura, já no posto de cabo, os salários passam a R$ 2.627. A graduação máxima que pode ser alcançada é a de suboficial, que atualmente paga R$ 6.169.