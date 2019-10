29% dos cursos superiores de universidades federais têm nota máxima no Enade

Cursos de ensino superior de instituições federais representam 29% dos com conceito máximo no último Enade. O Enade é uma avaliação federal realizada pelos concluintes de ensino superior. Os resultados da última edição, aplicada em 2018, foram divulgadas pelo MEC (Ministério da Educação) nesta sexta-feira (4).

Os resultados do exame compõe o sistema de avaliação e regulação das instituições de ensino superior. A cada três anos, são avaliadas determinadas áreas do conhecimento.

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, tem repetido críticas à qualidade das universidades federais. Weintraub também defendeu que as próprias instituições toquem uma autorregulação de qualidade, o que é defendido pelas empresas educacionais. O MEC realiza na manhã desta sexta entrevista coletiva para comentar os resultados.

Além dos 29% dos cursos de federais com nota máxima, 35% registram o conceito 4 e 25% estão situados no conceito 3. Pouco mais de 11% ficam com as notas 1 e 2.

Entre as universidades estaduais, o percentual de cursos com nota máxima foi de 12%. Na outra ponta, 21% tiveram notas 1 e 2.

O ensino superior brasileiro registrou em 2018 um total de 8,4 milhões de matrículas. Do total de matrículas, 75% estão em instituições privadas. Os cursos de direito e administração, que registram os maiores volumes de matrículas, estão entre as carreiras avaliadas nesse ciclo.

Levando em conta instituições públicas e privadas, a área de administração tem apenas 4,5% de cursos com nota máxima. Em direito, esse percentual é de 6,9%. Além dessas duas carreiras, estão na avaliação do ano passado alunos concluintes dos bacharelados em administração pública, ciências contábeis, ciências econômicas, design, direito, jornalismo, psicologia, publicidade e propaganda, relações internacionais, secretariado executivo, serviço social, teologia e turismo.

Também são avaliados curso superiores de tecnologia, nas seguintes áreas: comércio exterior, design de Interiores, design de moda, design gráfico, gastronomia, gestão comercial, gestão da qualidade, gestão de recursos humanos, gestão financeira, gestão pública, logística, marketing e processos gerenciais.

O resultado do Enade é utilizado para compor o CPC (Conceito Preliminar de Curso), que é a nota de cada graduação. Além da desempenho dos alunos no exame, o CPC leva em consideração fatores como a organização pedagógica, a infraestrutura e a titulação de professores.

Uma nota ruim no CPC (abaixo de 3) pode resultar em punição para as instituições. O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), responsável pelo sistema de avaliação, ainda não divulgou o CPC.