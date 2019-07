108 escolas militares serão implantadas em todos os estados até 2023, diz MEC

O Ministério da Educação (MEC) anunciou nesta quinta-feira (11) plano para criar 108 escolas "cívico-militares" no Brasil. A meta da pasta é instalar as escolas até 2023 e em todos os Estados brasileiros.

A ampliação da rede de escolas "cívico-militar" foi uma das promessas de campanha do presidente Jair Bolsonaro. Segundo o ministério, 108 mil alunos serão atendidos. As informações são do Jornal O Globo.

O secretário de Educação Básica do Ministério da Educação, Jânio Carlos Endo Macedo, disse que a construção das novas escolas será em regiões carentes.

O anúncio foi feito durante a divulgação de um compromisso firmado entre o MEC e o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime).