Número de casos suspeitos do novo coronavírus mais que dobra no Brasil

O número de casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus no Brasil subiu, nesta segunda-feira, para 433, divulgou o secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo. No sábado, eram 207 pacientes suspeitos e no domingo, 252. O Estado com o maior número de casos de suspeita é São Paulo, com 163 registros suspeitos (no domingo eram 136), seguido por Rio Grande do Sul, com 73 (domingo eram 27). A lista segue com 42 casos de suspeita no Rio de Janeiro e 48 em Minas Gerais.

Além disso, foram descartados 162 casos em todo o País. Até o momento o País tem dois casos confirmados de coronavírus importado da Itália. O primeiro foi confirmado na última quarta-feira (26) e é de um homem de 61 anos, morador de São Paulo, que esteve no norte da Itália a trabalho. O segundo foi confirmado no sábado, após atendimento no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, na sexta (28). Trata-se de um homem de 32 anos que chegou em São Paulo na quinta (27), de voo procedente de Milão.

O paciente afirmou que usou máscara durante toda a viagem de retorno ao Brasil. Ele estava acompanhado da mulher, que não apresenta sintomas. Ambos estão em monitoramento.

EUA

Enquanto o Brasil aguarda os resultados dos testes sobre os casos suspeitos, outros países também registram aumento de notificações.

A propagação do novo coronavírus em Nova York é "inevitável", alertou, na segunda, o governador Andrew Cuomo, enquanto o presidente Donald Trump discutia com executivos farmacêuticos a melhor resposta para o vírus, que já matou seis pessoas nos EUA. "Não há dúvidas de que haverá mais casos. Isso é Nova York, é a porta de entrada para o mundo", admitiu Cuomo.

Ele anunciou um fundo de US$ 40 milhões adicionais para limitar o contágio do vírus, e disse que a meta é começar a realizar testes em mil pessoas por dia, a partir desta semana, com objetivo de isolar rapidamente os infectados.

Escolas, transporte público e instituições onde há moradores da terceira idade terão novos protocolos de limpeza com mais água sanitária, explicou o governador.

Na Itália, o número de mortos por coronavírus chegou a 52, dos quais 18 morreram nas últimas 24 horas. A Itália já realizou até o momento 23.345 testes com saliva em pessoas com ou sem sintomas.

Na França, uma terceira pessoa faleceu em decorrência do novo vírus. A vítima é um octogenário que residia em Crépy-en-Valois (norte). Com a morte de um turista chinês, a França registra três mortes, de um total de 130 casos declarados desde o início do surto, o que faz do país um novo foco de contaminação na Europa.