Nordeste registra primeiro caso confirmado do novo coronavírus

O novo coronavírus chegou à região Nordeste. A Bahia monitora uma paciente de 34 anos, moradora de Feira de Santana, cidade a cerca de 120 Km de Salvador, que retornou da Itália em 25 de fevereiro. No país europeu, ela teve passagens pelas cidades de Milão e Roma. De quinta-feira para sexta-feira, cinco casos foram confirmados no País. O balanço do Ministério da Saúde, divulgado ontem, aponta que o Brasil já contabiliza 13 casos confirmados da doença. Além do caso na Bahia, são dez em São Paulo, um no Rio de Janeiro, um no Espírito Santo.

O aumento no número de casos alerta o Governo Federal. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, fez uma reunião de emergência com o presidente Jair Bolsonaro na manhã de sexta-feira, no Palácio do Planalto. Na saída do encontro, Mandetta afirmou que o objetivo foi apresentar as últimas informações sobre os casos do novo coronavírus.

Mandetta afirmou que as orientações passadas por Bolsonaro seguem as mesmas desde o início da epidemia: transmitir as informações de forma transparente e responsável. "Sempre quando a gente tem essas mudanças de nível, eu sempre deixo o presidente a par. Ele está a par, está no comando de todos os ministérios", disse.

O ministro afirmou, ainda, que está em contato com parlamentares para tratar da possível necessidade de autorização de recursos adicionais para combater o vírus. "Contatamos o Congresso, alertando que pode haver necessidade de recursos adicionais, tanto ao presidente da Câmara como o presidente do Senado. Estão todos a par".

Segundo a Secretaria de Saúde da Bahia, as amostras da nova paciente diagnosticada com o novo coronavírus no Brasil foram coletadas em um hospital particular de Salvador e foram enviadas para a Fiocruz, que confirmou o diagnóstico positivo na sexta-feira. A mulher seria assintomática, assim como o quarto caso confirmado no Brasil, uma menina de 13 anos que também viajou à Itália. Por conta disso, a nova vítima está cumprindo quarentena em casa, em Feira de Santana, e está sendo monitorada pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia.

O Governo baiano informou também que o Estado nordestino notificou 73 casos suspeitos, dos quais 21 foram descartados por não se enquadrarem nos critérios do Ministério da Saúde e 29 acabaram excluídos por exames laboratoriais. Ao todo, 23 ainda aguardam análise.

Pronunciamento

Bolsonaro gravou, na sexta-feira, um pronunciamento sobre a situação do coronavírus no País, que foi ao ar às 20h30. "Os casos começaram a aparecer no Brasil e estão se multiplicando. Lógico que pode aumentar bastante. Mas a melhor maneira de você evitar o problema é não entrar em pânico e seguir as orientações. Íamos passar por isso mais cedo ou mais tarde", declarou.

Método

O Ministério da Saúde vai passar a contabilizar casos suspeitos do novo coronavírus de forma diferente, em relação às pessoas que chegam de viagem da Europa, Ásia e América do Norte.

Agora, se o cidadão apresenta febre e mais um sintoma, tendo viajado a países dessas regiões nos últimos 14 dias, é possível identificá-lo como caso suspeito, sem precisar distinguir o país de origem.

Para os demais continentes, o Ministério continuará considerando país a país. Mandetta, explicou que o Governo precisou adotar essa estratégia para simplificar o sistema de avaliação de suspeitos. O Brasil monitora 36 países.

3% é a queda esperada para o turismo no mundo. O número de turistas no mundo sofrerá, em 2020, queda de até 3% pela epidemia, com perdas de até US$ 50 bilhões, anunciou, nesta sexta0feira, a Organização Mundial do Turismo.

3.456 mortes contabilizadas em 92 países. A epidemia já infectou 100.842 pessoas no mundo. O último balanço aponta que 3.456 morreram, em 92 países. O Vaticano informou sobre o seu primeiro caso.