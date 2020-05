Maranhão define regras do "lockdown", que começa nesta terça-feira

Terceiro estado nordestino com maior número de mortes pela Covid-19, atrás de Pernambuco e do Ceará, o Maranhão começa, nesta terça-feira, a experimentar o chamado "lockdown", modelo mais rígido de isolamento social, com o objetivo de conter a pandemia do novo coronavírus, que oficialmente tinha 237 óbitos e 4.040 pacientes infectados registrados no Estado, até o último domingo (3).

Nesse domingo, atendendo a uma determinação judicial, o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), emitiu o decreto sobre "lockdown" na Ilha de Upaon-Açu, que compreende os municípios de São Luís, Paço do Lumiar, São José de Ribamar e Raposa.

O decreto passa a valer nesta terça-feira (5) com prazo de 10 dias. O documento detalha as medidas de restrição de veículos e pessoas, mas não fala sobre alguns aspectos, como: no caso de pessoas desempregadas, como as pessoas poderão comprovar que estão realizando atividades essenciais nas ruas, em caso de compra de alimentos ou medicamentos.

Segundo o decreto Nº 35.7849, está proibida qualquer aglomeração de pessoas em local público ou privado, para realização de eventos como shows, congressos, torneios, jogos, festas e similares.

Em todos os locais públicos e de uso coletivo, ainda que privados, será obrigatório o uso de máscaras. Além disso, quase todas as atividades comerciais serão suspensas, com as seguintes exceções: produção e comercialização de alimentos, produtos de limpeza e de higiene pessoal, em supermercados, mercados, feiras, quitandas e estabelecimentos congêneres; serviços de entrega (delivery) e retirada no estabelecimento mantidos por restaurantes, lanchonetes e congêneres; assistência médico-hospitalar, a exemplo de hospitais, clinicas, laboratórios e demais estabelecimentos de saúde, segurança privada, limpeza e manutenção de empresas, residências, condomínios e similares, entre outras atividades.

Acessos

O decreto também suspende todas as obras públicas e privadas, com exceção das áreas da saúde, segurança publica, sistema penitenciário e saneamento. Apenas poderão funcionar indústrias que atuem em turnos ininterruptos ou as que atuem no setor de alimentos, bebidas e produtos de higiene e limpeza.

O decreto ainda fecha as entradas para a Grande Ilha, permitindo apenas a entrada e saída de veículos para atividades essenciais, como ambulâncias e viaturas policiais, além de profissionais da saúde em deslocamento, exclusivamente para desempenho de sua atividade; veículos destinados ao transporte de pacientes que realizam ou irão realizar tratamento de saúde fora de seu domicílio. O serviço de ferry boat terá apenas quatro trajetos diários do transporte aquaviário intermunicipal de passageiros e veículos, só para serviços essenciais e demais veículos citados anteriormente.

Transporte

O Governo deixou a cargos dos municípios a determinação de regras para: redução de circulação de pessoas, de higiene e de distanciamento social em feiras e mercados; restrição a circulação de veículos particulares em vias sob jurisdição municipal; a proibição de estacionamento de veículos em áreas de lazer ou de comércio não essencial; a realização de barreiras de controle e de fiscalização nas vias sob jurisdição municipal; a redução dos pontos de parada de ônibus e diminuição do itinerário de transporte coletivo.

Flávio Dino determinou ainda a suspensão do trânsito nas rodovias estaduais MAs 201, 202, 203 e 204.

Ofensiva no Norte e Nordeste

O novo coronavírus avança com velocidade pelos estados do Norte e Nordeste. As duas regiões já respondem por 43,9% dos casos nacionais. Há menos de uma semana, não chegava a 40%. O Nordeste (29,7% dos infectados) é a segunda região mais afetada, atrás do Sudeste (47,6%).

Amazonas, no Norte, é preocupante com 548 óbitos e 6.683 casos, com risco de adotar também "lockdown". Neste domingo, o Ministério da Saúde divulgou que o Brasil tem 7.025 óbitos e 101.147 doentes pela Covid-19.