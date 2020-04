Mais capitais tornam obrigatório o uso de máscaras fora de casa nesta quinta-feira

O uso obrigatório de máscaras ou cobertura sobre o nariz e a boca em espaços públicos passou a valer, nessa quarta-feira (22), em Belo Horizonte (MG). A medida também entra em vigor no Rio de Janeiro e em Salvador (BA) a partir desta quinta-feira (23).

Outras capitais também adotaram o uso compulsório de máscaras fora de casa, como Florianópolis (SC), Curitiba (PR), Cuiabá (MT) e Campo Grande (MS).

No caso da capital mineira, ela se junta outras cidades do estado que já haviam adotado a medida, como Betim, na região metropolitana, onde o descumprimento pode acarretar multa de R$ 80.

Já no Rio, segundo a Prefeitura, por enquanto o que será feito é conscientização da população, que deve se adaptar para, depois, um decreto regulamentar punições às pessoas que circularem sem a peça.

Na capital fluminense, as máscaras vão passar a ser obrigatórias durante o deslocamento de pessoas em espaços comuns, como praças e ruas, assim como em estabelecimentos comerciais com funcionamento autorizado, transporte público ou privado e ambientes de trabalho.

Fornecimento gratuito

Em Minas Gerais, a obrigatoriedade foi estendida a todo o estado por uma lei aprovada na Assembleia Legislativa e sancionada pelo governador Romeu Zema (Novo).

Ela determina que o uso seja obrigatório em estabelecimentos comerciais, para profissionais que fazem atendimento ao público em órgãos e entidades públicas, que trabalham no sistema penitenciário, socioeducativo, em casas de acolhimento de idosos, em lotéricas ou em serviço de transporte de passageiros.

As máscaras e itens de proteção devem ser fornecidos gratuitamente aos funcionários por entidades e estabelecimentos contemplados no projeto, pela lei estadual.

O decreto assinado em BH pelo prefeito Alexandre Kalil (PSD), determina que estabelecimentos comerciais, industriais ou de serviços impeçam a entrada de pessoas sem máscaras ou cobertura no rosto.

Ambulantes

Em Salvador, a partir da próxima segunda (27), o decreto estabelece que o passageiro que for flagrado usando o transporte público sem o uso da máscara será orientado a deixar o veículo, inclusive de forma obrigatória, se for o caso.

Fica determinado, ainda, o uso obrigatório de máscara nos ambientes de trabalho, inclusive repartições públicas. Esses locais, contudo, deverão fornecer o equipamento para os colaboradores, sob pena de interdição. Clientes também precisarão estar de máscara. A Prefeitura ainda reforçou que os ambulantes também deverão fazer uso obrigatório de máscara de proteção durante o desempenho de suas atividades.

Fim do confinamento

A medida adotada por essas cidades também é vista no exterior. O uso de máscaras para frear a propagação do coronavírus durante a saída progressiva do confinamento será obrigatório na Alemanha a partir da próxima semana.

Berlim e a maioria dos Estados alemães anunciaram que vão impor o uso das máscaras nos transportes públicos.

No começo da pandemia, depois de repetirem que o uso de máscaras era ineficaz em pessoas saudáveis, vários países mudaram de discurso e recomendaram o uso por todos.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) e vários governos vinham repetindo que as máscaras eram indicadas apenas para funcionários da área de saúde, doentes e pessoas próximas a eles. Mas para especialistas favoráveis a seu uso por todos, este discurso tinha como objetivo evitar que as pessoas corressem para comprar máscaras reservadas aos profissionais de saúde.

Há ainda quem alerte que o uso de máscaras possa dar a "falsa sensação de segurança" e faça as pessoas se esquecerem das medidas mais importantes, como o distanciamento social e lavar as mãos.